Ufficiale Finale Mondiale per Club, le formazioni di Chelsea-PSG: Kvara e Fabian inamovibili

Il Paris Saint-Germain per rendere ancora più indimenticabile una stagiona già storica, il Chelsea per dimostrare di poter competere nuovamente contro le big del calcio mondiale. Luis Enrique sfida Maresca, è l'ora della gran finale del Mondiale per Club; tra poco le due squadre scenderanno in campo al MetLife Stadium di East Rutherford per aggiudicarsi la prima edizione del nuovo torneo FIFA, ecco le scelte dei due allenatori.

Maresca deve fare a meno degli infortunati Badiashile e Fofana e dello squalificato - per doping - Mudryk. Davanti a Sanchez giocano Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella. Recuperato Caicedo, che agirà in mezzo con James, mentre a supporto dell'unica punta Joao Pedro ci saranno Palmer, Fernandez e Neto.

Pacho e Lucas Hernandez sono out per i due turni di sospensione rimediati a causa delle espulsioni contro il Bayern Monaco. Nessuna sorpresa nelle scelte di Luis Enrique, che schiera Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Mendes a difesa della porta di Donnarumma. In mezzo il solito trio formato da Neves, Vitinha e Ruiz, davanti Doue. Dembele e Kvaratskhelia.

Le formazioni ufficiali:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo, Neto; Joao Pedro

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia