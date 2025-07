Juanlu-Milinkovic-Savic, il Napoli incontrerà Siviglia e Torino! Ndoye in stand-by

vedi letture

Dopo aver chiuso gli acquisti di Sam Beukema e Noa Lang, il Napoli non ha intenzione di rallentare. L’obiettivo della dirigenza è consegnare ad Antonio Conte gran parte dei rinforzi già in vista del ritiro di Dimaro, riferisce a ‘La Domenica Sportiva Estate' Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

In settimana sono previsti due incontri importanti: uno con il Siviglia per Juanlu Sanchez e l’altro con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Per il portiere serbo, i granata chiedono l’intera clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro. Nel frattempo, Cyril Ngonge si prepara a trasferirsi al Torino, ma l’operazione è slegata da quella per Milinkovic-Savic. Stallo invece su Dan Ndoye: il Bologna aspetta un’offerta ufficiale, ma al momento non ha intenzione di cederlo.