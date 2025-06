Il River Plate vince in scioltezza contro Urawa: 3-1 e messaggio all'Inter

Termina sul risultato di 3-1 il match tra River Plate e Urawa, valido per il primo turno dei gironi del Mondiale per Club FIFA. Gli argentini portano a casa i tre punti senza troppe difficoltà: apre le danze Colidio, raddoppia Driussi e cala il tris Meza. Inutile la rete di Matsuo nel mezzo. Dunque la formazione di Gallardo si porta a 3 punti nel girone E, mandando un chiaro messaggio all'Inter (in campo stanotte alle 3 italiane contro Monterrey): ci sarà da battagliare per la vetta del girone.