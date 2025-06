Flop Mondiale per Club, stadi semivuoti! FIFA sorpresa: marketing è costato tanto

Nonostante gli oltre 50 milioni di dollari investiti in marketing, la FIFA fatica a riempire gli stadi del Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. Secondo un’inchiesta di The Athletic, l’organo che governa il calcio mondiale ha lanciato una campagna promozionale intensa, soprattutto sui social, per trasformare il torneo in un successo globale. Ma i risultati, almeno per ora, non sono quelli sperati.

La sfida tra Chelsea e Los Angeles FC ad Atlanta, con solo 22.000 spettatori in uno stadio da 71.000 posti, ha evidenziato il basso interesse del pubblico americano per il torneo. Nemmeno la presenza di Lionel Messi con l’Inter Miami è bastata a riempire gli spalti, nonostante il crollo dei prezzi dei biglietti. In altre sedi l’affluenza è stata leggermente migliore, ma lontana dalle aspettative. Il numero di biglietti invenduti resta alto e i principali mercati calcistici europei sono quasi assenti.

La FIFA ha investito molto in marketing, coinvolgendo influencer, pubblicità stradale e persino giornalisti di baseball per promuovere l’evento. Tuttavia, l’interesse negli Stati Uniti rimane tiepido e il pubblico locale non risponde come sperato. L’evento dimostra quanto sia complesso organizzare tornei di calcio lontano dall’Europa. A trainare la partecipazione sono i tifosi sudamericani e nordafricani, molto più coinvolti. Questo scenario solleva dubbi sulla reale penetrazione del calcio nel mercato nordamericano.