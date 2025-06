Incredibilie Inter: a fine 1T è sotto 1-0 contro i giapponesi dell'Urawa

Un primo tempo da dimenticare per l'Inter, che non ha iniziato il suo Mondiale per Club nel migliore dei modi. Dopo aver pareggiato la prima partita contro il Monterrey, ora i nerazzurri sono sotto 1-0 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. C'è ancora tutta la ripresa da giocare, ma la squadra di Chivu deve decisamente invertire la rotta visto che l'ultimo turno sarà contro il River Plate, l'avversario più ostico del girone.