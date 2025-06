Inter, Marotta annuncia un acquisto: "Siamo ai dettagli per questo attaccante"

vedi letture

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset prima dell'ottavo di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani del Fluminense: "Per noi è molto importante passare il turno, è una partita secca che ci mette alle strette. Ci teniamo a proseguire questa bellissima esperienza e difendere la storia del nostro club".

Bonny sembra chiuso, ce lo conferma?

"Non nascondo che siamo ai dettagli. Auspico e spero che si possa chiudere nella giornata americana di oggi e che Bonny possa essere a Milano per svolgere le visite mediche".

Avete scelto Chivu anche per difendere e trasmettere la storia dell'Inter?

"Per noi la presenza di Chivu e il suo lavoro non sono una novità. Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, anche se si parla da più parti di confusione. Noi abbiamo fatto una scelta lineare, non abbiamo mai avuto dubbi".

Può arrivare qui?

"Queste valutazioni deve farle l'allenatore, ma non credo, anche se ci penseremo dopo la partita di oggi".

Si parla di Leoni per la difesa, anche se Cherubini dice che non si muoverà da Parma… Ci siete?

"L'Inter dice che Leoni è sicuramente un profilo interessantissimo nel panorama italiano e per il futuro della Nazionale. Siamo davanti a un grandissimo talento nel suo ruolo, non nascondo che piaccia a noi e tanti club importanti. Al di là di questo non c'è da ipotizzare nessun contatto con loro, per una negoziazione concreta".