Inter-Fluminense, le formazioni: Chivu per la prima volta con la ThuLa

Mondiale per Club

Mondiale per Club

Alle ore 21:00 italiane scende in campo l'Inter, che affronta i brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu può schierare per la prima volta Lautaro Martinez e Marcus Thuram insieme dal primo minuto, a centrocampo riecco Dimarco sulla fascia sinistra.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Nonato, Bernal, Martinelli, René; Arias, Cano. Allenatore: Renato Portaluppi.