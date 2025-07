Luis Enrique si scusa dopo il colpo a Joao Pedro: "Situazione che si poteva evitare"

Dopo la burrascosa finale del Mondiale per Club persa dal Paris Saint-Germain contro il Chelsea, il tecnico Luis Enrique ha fatto chiarezza sull’episodio che ha scatenato la rissa nel post-partita. L’allenatore spagnolo, coinvolto direttamente nell’alterco – avrebbe colpito con uno schiaffo il giocatore João Pedro – ha espresso rammarico in conferenza stampa. "È stata una situazione che si poteva evitare da parte di tutti. Il mio intento era quello di dividere i giocatori e riportare la calma", ha spiegato Luis Enrique.

Il tecnico ha attribuito l’escalation di tensione alla frustrazione per la sconfitta e alla pressione accumulata durante il match: "C’erano spinte ovunque. Quando perdi una finale in questo modo può capitare, ma dobbiamo assicurarci che non accada più". Consapevole della gravità delle immagini circolate, l’ex CT della Spagna non ha escluso possibili sanzioni nei suoi confronti: "Capisco che ci siano scene forti. Se verrò punito, me ne assumerò pienamente la responsabilità".