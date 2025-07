Mondiale per club, un affare da un miliardo di euro: la classifica degli introiti

Mondiale per Club

Oggi alle 13:00

Un miliardo di euro: è questa la cifra record distribuita alle 32 squadre partecipanti alla prima storica edizione del nuovo Mondiale per Club, conclusosi con la vittoria del Chelsea sul PSG. Un montepremi monstre, gestito e assegnato dalla FIFA, che ha premiato in maniera significativa il cammino nel torneo, soprattutto dalla fase a eliminazione diretta in poi.

A sorridere è soprattutto il Chelsea di Maresca, che con il trionfo finale si assicura 114,6 milioni di euro, risultando il club con il maggior incasso. Al secondo posto, il Paris Saint-Germain, battuto in finale, porta a casa comunque 106,9 milioni. Decisamente più indietro le italiane: l’Inter chiude con 36,8 milioni di euro, mentre la Juventus si ferma a quota 26,6 milioni. In fondo alla classifica dei premi, l’Auckland City: per il club neozelandese appena 4,6 milioni di euro.

La classifica completa degli introiti:

1 - Chelsea 114,6 milioni di euro

2 - PSG 106,9 milioni di euro

3 - Real Madrid 82,5 milioni di euro

4 - Fluminense 60,8 milioni di euro

5 - Bayern Monaco 58,2 milioni di euro

6 - Borussia Dortmund 52,3 milioni di euro

7 - Manchester City 51,7 milioni di euro

8 - Palmeiras 39,8 milioni di euro

9 - Inter 36,8 milioni di euro

10 - Al Hilal 34,2 milioni di euro

11 - Benfica 32,2 milioni di euro

12 - Flamengo 27,7 milioni di euro

13 - Botafogo 26,7 milioni di euro

14 - Juventus 26,6 milioni di euro

15 - Porto 24 milioni di euro

16 - Atletico Madrid 21,4 milioni di euro

17 - Inter Miami 21,1 milioni di euro

18 - Monterrey 21,1 milioni di euro

19 - River Plate 18,2 milioni di euro

20 - Boca Juniors 17,2 milioni di euro

21 - Salisburgo 15,8 milioni di euro

22 - Mamelodi Sundowns 12,6 milioni di euro

23 - Al Ahly 11,6 milioni di euro

24 - Al Ain 11,6 milioni di euro

25 - Esperance Tunis 11,6 milioni di euro

26 - Los Angeles FC 10,6 milioni di euro

27 - Pachuca 9,6 milioni di euro

28 - Seattle Sounders 9,6 milioni di euro

29 - Ulsan 9,6 milioni di euro

30 - Urawa Red Diamonds 9,6 milioni di euro

31 - Wydad 9,6 milioni di euro

32 - Auckland City 4,6 milioni di euro