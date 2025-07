Ufficiale Mondiale per Club, le formazioni di PSG-Bayern: Kvara e Fabian dal 1'

vedi letture

Alle 18 italiane il Mondiale per Club entra nel vivo con uno degli appuntamenti fin qui più caldi dall'inizio del torneo. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, fresco Campione d'Europa, affronterà il Bayern Monaco di Vincent Kompany.

In palio c'è l'accesso alla semifinale del torneo ideato dalla FIFA: chi passa trova la vincente fra Real Madrid e Borussia Dortmund, che invece si affronteranno alle 22. Dall'altra parte del tabellone ricordiamo che la semifinale è già fatta: dalla partita fra Fluminense e Chelsea uscirà la prima finalista. La sorpresa nelle scelte di formazione è rappresentata dall'esclusione di Ousmane Dembelé dall'11 titolare di Luis Enrique: il favorito per il Pallone d'Oro partirà dalla panchina, davanti tocca a Barcola, Doué e Kvaratskhelia. Ecco di seguito le formazioni scelte dai due tecnici per la sfida che sta per cominciare. Di seguito le formazioni ufficiali.

PSG (4-3-3): Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Neves - Barcola, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Vincent Kompany.