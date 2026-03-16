Ufficiale Alisson Santos, per ora niente chiamata del Brasile: i convocati di Ancelotti

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Niente nazionale per Alisson Santos: il talento del Napoli resta fuori dalla Seleçao di Ancelotti, ma il suo futuro in maglia verdeoro è tutto da scrivere

Niente chiamata in nazionale per Alisson Santos. Il sogno Brasile è almeno per il momento rimandato per l'esterno del Napoli che, dal suo arrivo a gennaio, ha avuto un impatto devastante sulla Serie A. Il classe 2002 non è riuscito a battere la concorrenza dei tanti gioielli su cui può contare la Seleção, soprattutto nel reparto offensivo: Carlo Ancelotti dunque non lo ha convocato ai play-off Mondiali, ma per Alisson Santos il futuro è roseo e ci sarà tanto tempo per convincere il ct.

Portieri:

Alisson, Bento, Ederson.

﻿﻿Difensori:

Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Roger Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley.

﻿﻿Centrocampisti:

Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara.

﻿﻿Attaccanti:

Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Joao Pedro, Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.