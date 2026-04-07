Ultim'ora Ancelotti, altro che Italia: pronto il rinnovo con il Brasile fino al 2030

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L'ex allenatore del Real Madrid va verso il prolungamento di contratto con il Brasile: pronti 10 milioni di euro annui fino ai Mondiali 2030

L'esclusione della Nazionale italiana dai Mondiali ha lasciato un vuoto non solo nel cuore dei tifosi, ma anche dal punto di vista dirigenziali con le dimissioni del presidente FIGC Gabriele Gravina, del commissario tecnico Gennaro Gattuso e del capo delegazione Gianluigi Buffon. Ecco che in questa assenza di riferimenti impazzano i rumours: sono tanti i nomi già accostati alla panchina dell'Italia, da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, da Roberto Mancini a Carlo Ancelotti.

Se per il momento non si possono escludere i primi tre, a breve si potrà invece depennare dalla lista Ancelotti. L'ex tecnico del Real Madrid attualmente è alla guida del Brasile: qualcuno ha ipotizzato un addio dopo il Mondiale 2026, ma le notizie recenti vanno nella direzione opposta. Infatti, stando a quanto riportato da ESPN Brasil, la Federcalcio verdeoro ha raggiunto un'intesa per il rinnovo di contratto fino al 2030: manca solo la firma di Carlo Ancelotti, che percepirà un ingaggio da circa 10 milioni di euro annui.