Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo il Belgio di De Bruyne e Lukaku

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo il Belgio di De Bruyne e LukakuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Mondiali
di Davide Baratto

In questa domenica 21 giugno proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, entrati nel vivo del secondo turno della fase a gironi. Dopo le due partite di stanotte - Ecuador-Curacao e Tunisia-Giappone - toccherà alla Spagna contro l'Arabia Saudita alle ore 18:00, mentre alle 21:00 scenderanno in campo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku per il loro Belgio che affronta l'Iran. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 21 GIUGNO

18.00 Spagna-Arabia Saudita (Mondiali) - DAZN

21.00 Belgio-Iran (Mondiali) - DAZN e RAI 1