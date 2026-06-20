Mondiali, esordio per Noa Lang! L'esterno del Napoli gioca 5 minuti

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Oggi alle 20:55Mondiali
di Davide Baratto

C'è spazio anche per Noa Lang nella festa dell'Olanda, che travolge la Svezia con un netto 5-1 nella seconda giornata del Gruppo F. L'esterno del Napoli fa il suo esordio in questo Mondiale 2026 subentrando al minuto 90 e giocando i 5 minuti di recupero, inserito dal ct Ronald Koeman a risultato già ampiamente acquisito: resta la soddisfazione di scendere in campo nella competizione più prestigiosa al mondo.