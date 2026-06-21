Ecuador-Curacao, le formazioni ufficiali: svelate le scelte dei CT
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Arrowhead Stadium di Kansas City tra Ecuador e Curacao, valido per il secondo turno del Gruppo E dei Mondiali 2026.
Di seguito le formazioni ufficiali:
ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Pacho, Hincapié, Estupinan; Yeboah, Caicedo, Alcivar, Vite; Valencia, Plata. Commissario tecnico: Sebastian Beccacece
CURACAO (3-5-2): Room; Floranus, Gaari, Obispo; Brenet, Comenecia, L. Bacuna, J. Bacuna, Fonville; Locadia, Chong. Commissario tecnico: Dick Advocaat
La classifica del Gruppo E:
1. Germania 6 punti, 9 gol fatti e 2 gol subito (2 partite giocate)
2. Costa d'Avorio 3 punti, 2 gol fatto e 1 gol subito (2 partite giocate)
3. Ecuador 0 punti, 0 gol fatti e 1 gol subito (1 partita giocata)
4. Curacao 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti (1 partita giocata)
Serie A Enilive 2026-2027
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