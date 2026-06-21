Ufficiale Ecuador-Curacao, le formazioni ufficiali: svelate le scelte dei CT

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Arrowhead Stadium di Kansas City tra Ecuador e Curacao, valido per il secondo turno del Gruppo E dei Mondiali 2026.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Pacho, Hincapié, Estupinan; Yeboah, Caicedo, Alcivar, Vite; Valencia, Plata. Commissario tecnico: Sebastian Beccacece

CURACAO (3-5-2): Room; Floranus, Gaari, Obispo; Brenet, Comenecia, L. Bacuna, J. Bacuna, Fonville; Locadia, Chong. Commissario tecnico: Dick Advocaat

La classifica del Gruppo E:

1. Germania 6 punti, 9 gol fatti e 2 gol subito (2 partite giocate)

2. Costa d'Avorio 3 punti, 2 gol fatto e 1 gol subito (2 partite giocate)

3. Ecuador 0 punti, 0 gol fatti e 1 gol subito (1 partita giocata)

4. Curacao 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti (1 partita giocata)