Mondiali, Olanda a valanga sulla Svezia! Koeman vince 5-1 e sale in vetta al girone
Olanda a valanga sulla Svezia: gli oranges vincono 5-1 e salgono momentaneamente in cima al Gruppo F dei Mondiali 2026, archiviando virtualmente la pratica di qualificazione ai sedicesimi di finale.
Il racconto della partita
La nazionale di Ronald Koeman parte a razzo portandosi sul doppio vantaggio dopo appena 17 minuti grazie alla doppietta di Brian Brobbey. La selezione svedese di Graham Potter prova a reagire ma i tentativi di Gyokeres e compagni si infrangono sui guantoni di Verbruggen. Così l'Olanda scende in campo nella ripresa con lo stesso atteggiamento e in 7 minuti anche Cody Gakpo firma la doppietta personale portando il risultato sul 4-0 quando si è al 54esimo. All'ora di gioco ecco un'altra reazione svedese che si tramuta stavolta nel gol di Anthony Elanga, che però non basta per riaprire i discorsi. Nel finale Crysencio Summerville va in rete per il definitivo 5-1.
La classifica del Gruppo F
1. Olanda 4 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti (2 partite giocate)
2. Svezia 3 punti, 6 gol fatti e 6 gol subiti (2 partite giocate)
3. Giappone 1 punto, 2 gol fatti e 2 gol subiti (1 partita giocata)
4. Tunisia 0 punti, 1 gol fatto e 5 gol subiti (1 partita giocata)
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