Mondiali, la Germania rimonta Costa d'Avorio al 94': decisivo Undav dalla panchina
Termina sul risultato di 2-1 il match del BMO Field di Toronto tra Germania e Costa d'Avorio, valido per il secondo turno del Gruppo E dei Mondiali 2026. La nazionale ivoriana gioca un'ottima gara passando prima in vantaggio al 30esimo minuto grazie alla rete di Franck Kessié, e poi opponendo una strenua resistenza. Dopo aver sfiorato anche il raddoppio in diverse occasioni, risulta decisivo l'ingresso di Deniz Undav: l'attaccante tedesco ribalta il risultato in meno di mezz'ora di gioco, firmando il gol vittoria al minuto 94.
La classifica del Gruppo E:
1. Germania 6 punti, 9 gol fatti e 2 gol subito (2 partite giocate)
2. Costa d'Avorio 3 punti, 2 gol fatto e 1 gol subito (2 partite giocate)
3. Ecuador 0 punti, 0 gol fatti e 1 gol subito (1 partita giocata)
4. Curacao 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti (1 partita giocata)
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