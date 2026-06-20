Mondiali, Bacconi: "L'hydration break spezza le partite! Tre minuti sono troppi"
Il match analyst Adriano Bacconi, intervistato da Fanpage, ha parlato dei Mondiali 2026 soffermandosi anche sugli effetti dell'hydration break, la pausa a metà di ogni tempo introdotta per permettere ai calciatori di rifocillarsi viste le alte temperature.
Quanto incidono i tanto criticati cooling break?
"Le polemiche su questi break sono giustificate perché è vero: ci si aspettavano temperature assurde ma sono state comunque razionalizzate mentre prima si lasciava alla sensibilità dell'arbitro."
Sul fatto di aver creato quattro tempi distinti ha influito sull'andamento reale delle partite?
"Tre minuti sono tanti, rompono veramente la partita e cambiano anche il modello di gioco. Poter avere così tanto tempo di recupero ti permette di gestire meglio le energie e avere momenti di maggiore intensità rispetto alla sola pausa di metà gara. Ma dico la verità: a me non mi piacciono anche se posso pensare che possano essere alla lunga positivi permettendo all'allenatore di essere più invasivo sui giocatori e di intervenire di più. Permetterà ai giocatori di recuperare e di essere più intensi. Quando tutti capiremo l'opportunità reale, si potrà usare anche meglio. Ad oggi, mi sembra che spezza veramente tanto il ritmo emotivo della gara".
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