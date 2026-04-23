Clamoroso Mondiali 2026, Trump vuole l'Italia per rimpiazzare l'Iran! Richiesta alla Fifa

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Tuttavia, l’Iran ha ribadito la volontà di partecipare, nonostante le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni per la sicurezza.

Un retroscena di forte impatto politico e sportivo emerge attorno ai prossimi Mondiali di calcio, con un’inedita proposta avanzata da ambienti vicini a Donald Trump. L’idea, suggerita dall’inviato speciale Paolo Zampolli, sarebbe quella di sostituire l’Iran con l’Italia nel torneo organizzato tra Stati Uniti, Messico e Canada. Una proposta che si inserisce in un contesto più ampio di diplomazia internazionale e che coinvolge anche il presidente della FIFA Gianni Infantino. Alla base, oltre a motivazioni politiche, ci sarebbe anche il richiamo alla tradizione calcistica italiana, con i quattro titoli mondiali vinti dagli Azzurri. Tuttavia, l’Iran ha ribadito la volontà di partecipare, nonostante le tensioni geopolitiche e le preoccupazioni per la sicurezza.

Tra politica, FIFA e scenari incerti

La questione si intreccia anche con i rapporti tra Giorgia Meloni e Trump, oltre che con le recenti frizioni internazionali legate al conflitto con l’Iran. La FIFA, pur mantenendo una posizione ufficialmente neutrale, ha fatto sapere tramite Infantino che la nazionale iraniana “verrà, di sicuro”, sottolineando come si sia regolarmente qualificata. Il regolamento, però, lascia margini di discrezionalità in caso di rinunce, aprendo teoricamente alla possibilità di sostituzioni. L’Italia, attualmente fuori dal torneo dopo la mancata qualificazione, resta la nazionale meglio piazzata nel ranking FIFA tra le escluse, ma uno scenario di ripescaggio appare comunque complesso e legato a equilibri ben oltre il campo da gioco. A riportarlo l'autorevole Financial Times.