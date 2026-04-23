Prima pagina

Il Mattino: "Ricomincio da tre"

Il Mattino: "Ricomincio da tre"
Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto
"McTominay, Hojlund e Alisson i pilastri del Napoli che verrà".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio in prima pagina spazio al Napoli, che contro la Cremonese e per il futuro si affida ad Alisson Santos, insieme a McTominay e Hojlund: "Ricomincio da tre. McTominay, Hojlund e Alisson i pilastri del Napoli che verrà".

In taglio alto spazio alla promozione della Partenope Napoli di rugby in Serie B: "Partenope, meta da urlo: promossa in B la storica squadra napoletana". Di seguito la prima pagina integrale.