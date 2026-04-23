Aureliano su Napoli-Verona: "Su Buongiorno non era fallo! Mani Hojlund? Alta probabilità"

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"Ora è esclusa dal regolamento, il tocco di mano è sopra le spalle, c'è qualcosa che ha viziato il salto? No!".

Nel corso dell'incontro “Il Protocollo VAR: chi è sotto processo? La disciplina giuridica, la sua interpretazione e la sua applicazione”, presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Luigi Vanvitelli”, l'arbitro Gianluca Aureliano ha parlato degli episodi di Napoli-Verona 2-2: il rigore per gli scaligeri per mani di Buongiorno e il gol annullato a Hojlund per tocca di mano: "Sul fallo di mano conta il concetto della volontarietà. Ora è esclusa dal regolamento, il tocco di mano è sopra le spalle, c'è qualcosa che ha viziato il salto? No! Il gioco del calcio è definito come uno sport di contatto a violenza eventuale.

Il contatto del giocatore del Verona non è stato ritenuto fallo. Intervento del Var corretto, nel fargli notare il tocco di mano fuori sagoma, l'arbitro ha poi la disponibilità di prendere la decisione. Sul secondo episodio c'è il concetto di immediatezza: come la definiamo? Valutazione di monitor, ha dato un'alta probabilità di tocco di mano".