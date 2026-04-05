Colombia in ansia per James Rodriguez: è in convalescenza dopo grave disidratazione

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Il giocatore è tornato a casa, ma non è ancora rientrato in campo, alimentando le preoccupazioni in vista del grande appuntamento internazionale.

La Colombia è in apprensione per il suo capitano James Rodriguez, ricoverato in ospedale a due mesi dal Mondiale dopo un problema fisico accusato in amichevole contro la Francia. Il trequartista, uscito al 60’, è stato colpito da una grave disidratazione, probabilmente legata a una gastroenterite. Dopo tre giorni di ricovero, il giocatore è tornato a casa, ma non è ancora rientrato in campo, alimentando le preoccupazioni in vista del grande appuntamento internazionale.

Condizioni da monitorare e rientro graduale

Il Minnesota United FC, squadra con cui ha firmato lo scorso febbraio, ha parlato inizialmente di un problema “grave”, aumentando l’ansia attorno al giocatore. L’allenatore Cameron Knowles ha poi rassicurato parzialmente sull’evoluzione della situazione, spiegando che il giocatore è seguito quotidianamente dallo staff medico e tornerà ad allenarsi solo quando sarà completamente recuperato. Dopo il recente passato al Real Madrid e le esperienze con Bayern Monaco ed Everton FC, James punta a recuperare in tempo per non perdere quella che potrebbe essere la sua ultima occasione di disputare un Mondiale, dopo l’assenza alla Coppa del Mondo 2022.