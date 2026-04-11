Clamoroso, il Brasile può soffiare Samuele Inacio all’Italia: per ora non è neanche in U21
Samuele Inácio, figlio di Inácio Piá, si sta facendo notare in Bundesliga. Il giovane attaccante del Borussia Dortmund, classe 2008, dopo un percorso notevole nelle giovanili del club tedesco si sta ritagliando anche spazio in prima squadra, ad esempio oggi è entrato in campo nel secondo tempo del big match contro il Bayer Leverkusen fornendo una prestazione convincente. L'allenatore Niko Kovac continua a dargli fiducia e lui ripaga: è evidente il talento e non a caso osservatori di top club - tra cui Barcellona e Paris Saint-Germain - gli hanno già messo gli occhi addosso.
Il paradosso è che Inácio con l'Italia, suo paese natìo, ha finora giocato solo a livello Under 19, e la nazionale azzurra rischia seriamente di lasciarselo sfuggire. Infatti, il giocatore ha anche il passaporto brasiliano e la Seleção lo ha già inserito in una lista di sessanta talenti attivi nei campionati europei, in vista di possibili convocazioni post Mondiale. Un segnale che il Brasile fa sul serio, mentre gli l'Italia non lo ha neanche chiamato con l'Under 21.
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