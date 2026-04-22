Lukaku, allarme alla caviglia rientrato? Lo stop di oggi era programmato

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Lo stop era programmato insieme al preparatore Peter Gors, che lo sta seguendo nel percorso di riatletizzazione.

Arrivano aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di Romelu Lukaku, alle prese con un problema alla caviglia che aveva destato qualche preoccupazione. L’attaccante del Napoli sta lavorando per tornare al meglio in vista dei prossimi impegni, compresi i Mondiali di quest'estate. Le immagini circolate nelle scorse ore mostravano un’interruzione anticipata della seduta di allenamento, ma la situazione sembra essere meno grave del previsto. Lo stop, infatti, era programmato insieme al preparatore Peter Gors, che lo sta seguendo nel percorso di riatletizzazione.

Recupero sotto controllo e rientro previsto

Durante la sessione al Bosuil di Anversa, Lukaku ha lasciato il campo dopo meno di un’ora, ma si è trattato di una gestione mirata dei carichi di lavoro, destinati ad aumentare progressivamente nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino, il programma di recupero procede senza intoppi e continuerà secondo le tempistiche stabilite. Il belga era rientrato brevemente a Napoli per confrontarsi con il club, prima di tornare in Belgio per completare il lavoro: la società azzurra conta di riaverlo a disposizione tra un paio di settimane, con l’obiettivo di averlo al massimo della condizione.