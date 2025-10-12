Ufficiale

Danimarca-Grecia, le formazioni: confermato titolare Hojlund

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Mondiali
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Danimarca-Grecia, match del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2026. Tra i padroni di casa parte confermatissimo titolare Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli reduce da una doppietta contro la Bielorussia. 

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Mæhle, Christensen; Froholdt, Nørgaard, Hjulmand; Isaksen, Højlund, Damsgaar. Ct. Riemer.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Kourbelis, Tsimikas; Koulierakis, Zaferis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Ioannidis. Ct. Jovanovic.