Spinazzola incide anche in Nazionale: assist vincente per il gol di Esposito

Leonardo Spinazzola dà continuità all'ottima avvio di stagione, lasciando il segno anche con la maglia della Nazionale italiana: subentrato al 62esimo nel match contro l'Estonia, con un preciso cross basso di mancino dalla corsia esterna ha fornito l'assist vincente per la rete di Pio Esposito. Per il laterale del Napoli è già il quarto contributo al gol nel 2025/26 (2 gol e 2 assist).