Italia, Gattuso: "Ho scelto i migliori a livello fisico. Raspadori può darci una grande mano"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di RaiSport a margine del match contro l'Estonia: "A livello fisico ho trovato i ragazzi migliori. Voglio ringraziare i club per la grande disponibilità: da quando i ragazzi sono partiti, la squadra sicuramente è migliorata anche negli allenamenti. Giocheremo con i due attaccanti e il resto si vede".

Raspadori può essere un leader?

"A me piace avere più di un leader: gente che parla tanto, gente che parla poco. Ho bisogno di tutta la squadra: Raspadori ha qualità e ci può dare una grande mano".

Dall'estero sono sempre più interessati ai nostri giovani.

"Arrivano squadre con soldi e ci prendono i giovani. Lavorano con intensità diversamente da noi, penso che succeda da anni. Hanno un modo di vedere il calcio diverso. Dobbiamo lavorare già noi allenatori per migliorare il tutto: dobbiamo tratteggiare una linea".

C'è una proposta per cambiare le date dei Mondiali.

"Ho provato sulla pelle il Mondiale in Qatar. Dopo è difficile ripartire, è difficile e devi ricominciare per riprendere il campionato. Non voglio contraddire il Presidente Infantino, ma non è una roba semplice fermarsi e poi ripartire".