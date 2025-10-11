Ufficiale Estonia-Italia, le formazioni: Gattuso col 4-4-2, la scelta su Di Lorenzo e Spinazzola

Sono state rese note le scelte dei commissari tecnici per Estonia-Italia, sfida del Girone I per le Qualificazioni ai Mondiali. Negli azzurri, Gennaro Gattuso disegna un 4-4-2 con Raspadori e Orsolini esterni di centrocampo e in attacco il tandem Kean-Retegui. C'è anche Di Lorenzo titolare, mentre partirà dalla panchina Spinazzola. Di seguito le formazioni ufficiali:

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kait, Soomets, Saarma; A. Tamm. A disposizione: Igonen, Perk, Yakovlev, Mustmaa, Kristal, Sappinen, J.Tamm, Miller, Mets, Schjonning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy. Commissario tecnico: Henn.

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Locatelli, Udogie, Esposito, Cristante, Frattesi, Cambiaghi, Cambiaso, Mancini. Commissario tecnico: Gattuso.