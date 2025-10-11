L'Italia vince 3-1 con l'Estonia, ma con Israele match decisivo per i playoff
Termina sul risultato di 3-1 la partita tra Estonia e Italia, match del Girone I per la Qualificazione ai Mondiali. Gli uomini di Gennaro Gattuso passano subito avanti dopo 5 minuti grazie al gol di Moise Kean su assist di Dimarco, poi però al 15esimo lo stesso centravanti della Fiorentina è costretto a uscire per infortunio. Più tardi Mateo Retegui è protagonista in due occasioni: sbaglia un calcio di rigore al 30esimo, otto minuti più tardi si fa perdonare siglando la rete del raddoppio. Nella ripresa, Pio Esposito segna il suo primo gol in azzurro al 74esimo su assist di Leonardo Spinazzola, nel finale i padroni di casa accorciano le distanze grazie a Sappinen che sfrutta un erroraccio di Donnarumma.
Di seguito la classifica del Girone I:
Norvegia 18 punti (6 partite giocate) 29 gol fatti - 3 gol subiti
Italia 12 punti (5 partite giocate) 15 gol fatti - 8 gol subiti
Israele 9 punti (6 partite giocate) 15 gol fatti - 16 gol subiti
Estonia 3 punti (6 partite giocate) 6 gol fatti - 16 gol subiti
Moldavia 0 punti (5 partite giocate) 3 gol fatti - 25 gol subiti
