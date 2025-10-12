Scozia-Bielorussia, le pagelle: 7 a McTominay, talismano! Sufficienza per Gilmour

Una vittoria mai in discussione, il gol della Bielorussia che ha riaperto la partita è arrivato troppo tardi, allo scadere. Così la Scozia ha potuto festeggiare la vittoria per 2-1 questa sera, che l'ha lanciata a 10 punti e al primo posto in testa alla Danimarca (che deve ancora giocare). Sul tabellino dei marcatori è comparso uno dei giocatori più attesi, il centrocampista del Napoli Scott McTominay, schierato da titolare dal ct Clarke insieme all'altro azzurro Billy Gilmour. Di seguito le pagelle dei due campioni d'Italia, stilate dal Daily Record.

Gilmour 6: cercava sempre di prendere palla. Lui, però, era un altro che si impantanava in mezzo al campo. La squadra aveva bisogno di qualcosa di più.

McTominay 7: la stella del Napoli è stata un talismano. Ha iniziato lentamente ma ha trovato il secondo gol decisivo. Un grande giocatore che sa regalare grandi momenti.