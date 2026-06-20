Germania-Costa d'Avorio, le formazioni ufficiali: fuori Goretzka, Singo dal 1'
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Germania e Costa d'Avorio, valido per il secondo turno del Gruppo E dei Mondiali 2026. Nei tedeschi, Julian Nagelsmann lascia in panchina Goretzka, mentre in attacco si affida alla qualità del trio Sané-Musiala-Wirtz che agirà alle spalle di Havertz. Per la selezione ivoriana, il ct Émerse Faé schiera dal primo minuto l'ex Serie A Singo, davanti poi spazio a Diomande, Bonny e Diallo.
Di seguito le formazioni ufficiali:
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schiotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.
A disposizione: Baumann, Nübel, Rüdiger, Anton, Raum, Thiaw, Goretzka, Leweling, Gross, Stiller, Amiri, Ouedraogo, Woltemade, Beier, Undav.
Commissario tecnico: Julian Nagelsmann
COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Kossonou, Agbadou, Konan; Kessié, Sangare, Oulai; Y. Diomande, Bonny, Diallo.
A disposizione: Lafont, O. Diomande, Operi, Doue, Ndicka, Seri, S.Fofana, Guiagon, Adingra, Wahi, Diakite, Pepe, Guessand, Touré.
Commissario tecnico: Émerse Faé
La classifica del Gruppo E:
1. Germania 3 punti, 7 gol fatti e 1 gol subito
2. Costa d'Avorio 3 punti, 1 gol fatto e 0 gol subiti
3. Ecuador 0 punti, 0 gol fatti e 1 gol subito
4. Curacao 0 punti, 1 gol fatto e 7 gol subiti
Serie A Enilive 2026-2027
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