Live Diretta Napoli-Osasuna 0-0, il primo a provarci è Anguissa: primo tempo in corso

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Castel di Sangro 2026, la diretta testuale minuto per minuto di Napoli-Osasuna

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24 ' GIALLO PER ANGUISSA: sbracciata a centrocampo con gomito un po' largo per l'azzurro che protesta con l'arbitro.

22' - Cross di Politano, colpo di testa di Hojlund deviato in angolo. Bretones allontana di testa il tiro dalla bandierina di Giovane.

21' - Bretones va ad un lungo cross dalla sinistra, la palla si perde sul fondo.

18' - L'Osasuna tiene il possesso con Folorunsho e Anguissa a caccia della palla.

14' - Altra iniziativa di Spinazzola sulla sinistra, altro dribbling e cross: palla sul secondo palo troppo lunga che termina sul fondo.

11' - E' l'Osasuna che fa la partita col Napoli basso pronto a ripartire.

9' - ANGUISSA! Spinazzola converge al centro dopo un dribbling, palla per Anguissa al limite, il camerunense si gira su sé stesso e tira di destro: tiro debole che termine fuori.

8' - Lancio lungo per Raul Garcia, che commette fallo su Rrahmani in area.

6' - Da Spinazzzola a Giovane, inserimento in area e cross rimpallato sul fondo.

5' - Dopo un'azione sulla destra, la palla arriva a Gomez che di destro svirgola da fuori area: palla sul fondo.

1' - Subito un cross di Politano dalla destra, palla allontanata dalla difesa iberica.

18.31 - PARTITI!

18.28 - Le suadre fanno il loro ingresso in campo.

18.18 - In tribuna tra i tifosi c'è anche l'ex azzurro Antonio Careca.

17.50- Azzurri in campo per il riscaldamento, cresce l'entusiasmo dei tifosi.

17.40 - A scopo precauzionale restano fuori dal match McTominay e Rafa Marin, oltre ovviamente a Beukema, Neres e Gilmour che ha pochi allenamenti in gruppo.

17.35 - Ufficiali le scelte di Max Allegri per la prima delle tre sfide internazionali del Napoli a Castel di Sangro. Alle ore 18,30 palla al centro per la partita amichevole contro l'Osasuna. Ecco la formazione scelta dall'allenatore azzurro con diverse novità e sorprese nell'undici iniziale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Folorunsho; Politano, Hojlund, Giovane. A disp.: Pugliese, Contini, Milinkovic, Garofalo, Cheddira, Olivera, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson, Obaretin, Mazzocchi, Pereyra, Prisco, Lang. All.: Allegri.

OSASUNA: Fernandez, Herrando, Moncayola, Munoz, Raul, Aimar, Garcia, Gomez, Bretones, Catena, Arguibide. A disp.: Herrera, fernandez, Benito. Kepa, Barja, Budimmir, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela, Bonel, Anai, Santos. All.: Ramis.

17.25 - Napoli arrivato allo stadio, tra poco le formazioni ufficiali

17.15 - Inizia a intravedersi gente all'estero del Patini, previsto il tutto esaurito oggi. E a breve ufficiale la formazione di Allegri.

16.45 - La lista dei convocati dell'Osasuna:

Portieri: S. Herrera, Aitor Fernández e Rafa Fernández.

Difensori: I. Benito, Kepa, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide e Santos.

Centrocampisti: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, A. Osambela e Anai.

Attaccanti: Raúl, Budimir, Dubasin e Asier Bonel.

15.45 - Ecco la probabile formazione del Napoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politan, Hojlund, Giovane. All. Allegri

15.15 - Kevin De Bruyne è arrivato a Castel di Sangro e da oggi ha ufficialmente iniziato la sua avventura con il Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto il ritiro degli azzurri a Rivisondoli - quartier generale della squada azzurra di Allegri - dopo gli ultimi giorni di vacanza trascorsi alle Baleari e assisterà da spettatore all'amichevole in programma oggi contro l'Osasuna. Intanto per lui test fisici e atletici in corso.

14.45 - Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net, quest'oggi live dalle 8 alle 21. Dalle 17.30 in onda "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Ciro Accardo, gli inviati Christian Marangio ed Antonio Gaito e tutti i nostri opinionisti per vivere e commentare insieme Napoli-Osasuna. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125).

14.30 - Sul fronte biglietteria, la vendita dei tagliandi, partita lo scorso 17 luglio su TicketOne, si avvia verso il sold out. Restano pochi biglietti di Curva Sud, Curva Nord, Distinti, Tribuna laterale nord e Tribuna d'onore. Ampia disponibilità invece della Curva Sud Ospiti. Chi non potrà essere sul posto potrà seguire la sfida in pay-per-view - come ormai consuetudine per scelta del club - su DAZN, Sky e OneFootball al prezzo di 9,99 euro. Prossimi appuntamenti: Napoli-Celta Vigo l'8 agosto e Napoli-Aris Salonicco il 12, sempre al Patini.14.15 - L'Osasuna ha ufficializzato la lista dei convocati per l'amichevole contro il Napoli, in programma domani, mercoledì alle 18.30. Il tecnico Luis Miguel Ramis porterà in Italia 24 calciatori per il quarto test precampionato. Non saranno della partita Rosier, fermato da un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, mentre Moro e Torró resteranno a riposo in via precauzionale.

14.00 - E' il giorno del primo vero banco di prova per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo i test di Dimaro contro Arezzo e Carrarese, gli azzurri scendono in campo quest'oggi, mercoledì 5 agosto, alle ore 18:30, allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per affrontare l'Osasuna, formazione spagnola di Liga che arriva in Abruzzo con qualche giorno di lavoro in più visto che il loro campionato inizierà il 16 agosto contro il Celta Vigo.

Amici di Tuttonapoli benvenuti al live testuale dell'amichevole al Patini di Castel di Sangro, Napoli-Osasuna