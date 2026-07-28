Francia, le prime parole del nuovo ct Zidane: "La nazionale l'unica cosa che volevo"

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Zidane è il nuovo ct della Francia: raccoglie l'eredità di Deschamps fino al 2030.v

Si apre una nuova era per la Nazionale francese. A quattordici anni dall'arrivo di Didier Deschamps sulla panchina dei Bleus, la Federazione ha ufficializzato la nomina di Zinédine Zidane come nuovo commissario tecnico. L'ex allenatore del Real Madrid raccoglie l'eredità di Deschamps, protagonista di uno dei cicli più vincenti della storia della Francia, culminato con il trionfo al Mondiale del 2018, la Nations League e le finali raggiunte a Euro 2016 e ai Mondiali del 2022.

Il comunicato della Federazione e le prime parole di Zidane

"Zinédine Zidane diventa il diciottesimo commissario tecnico nella storia dei Les Bleus dai tempi di Henri Guérin (1964), succedendo a Didier Deschamps. Il nuovo allenatore assumerà ufficialmente l'incarico il 1° agosto e guiderà la nazionale francese a partire dalla stagione 2026-2027 della UEFA Nations League. Successivamente, affronterà le qualificazioni per Euro 2028, la Nations League 2028-2029 e le qualificazioni per il Mondiale del 2030. Zinédine Zidane annuncerà la composizione del suo staff tecnico all'inizio di settembre".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Zidane ha espresso tutta la propria emozione per il nuovo incarico: "È una gioia immensa. Sono felice di ciò che mi sta accadendo oggi. Non ho altre parole. Mantengo la calma, eppure sono pieno di emozione. Sono pronto ad affrontare la sfida, è questo che mi guida oggi. Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo fare in questi anni ho ricevuto altre offerte dai club, ma le ho rifiutate tutte per aspettare la nazionale".