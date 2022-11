Tmw - Senegal ko, 6 per Koulibaly: “Come tutta la difesa è immobile in occasione del gol”

Debutto vincente per l’Olanda al Mondiale: 2-0 al Senegal e primo posto nel gruppo A al pari dell’Ecuador.

Debutto vincente per l’Olanda al Mondiale: 2-0 al Senegal e primo posto nel gruppo A al pari dell’Ecuador. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle della squadra di Aliou Cissé. Voto 6 per l’ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly: “L’allenatore in campo, e infatti spesso è a colloquio col ct nelle pause. Tiene bene le punte avversarie giocando spesso in anticipo e facendo valere il proprio fisico quando serve. Come tutta la retroguardia è immobile in occasione del gol”.