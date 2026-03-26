Italia-Irlanda del Nord, Politano tra i migliori per Tmw: “Da lui nasce l’azione dell’1-0”

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I gol arrivano nel secondo tempo: al 56’ sblocca il match Tonali, mentre è di Kean la rete del raddoppio a dieci minuti dalla fine.

L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e stacca il pass per la finale del play off per il Mondiale. I gol arrivano nel secondo tempo: al 56’ sblocca il match Tonali, mentre è di Kean la rete del raddoppio a dieci minuti dalla fine. Al termine del match la redazione di Tuttomercatoweb ha stilato le pagelle degli azzurri.

Donnarumma 5.5 - Non corre pericoli e allora al 70esimo se lo crea da solo: per sua fortuna, Donley non riesce ad agganciare il pallone.

Mancini 6.5 - Attacca e difende con buona regolarità. Dalle sue parti l'Irlanda del Nord non riesce a sfondare e Politano ha sempre un appoggio quando serve la sovrapposizione.

Bastoni 6 - Non al 100% ma tanto basta per tenere a bada Donley. Il numero 10 nordirlandese prova a portarlo a spasso, ma il centrale azzurro non perde mai la bussola. Dal 63esimo Gatti 6 - Entra bene in partita, non corre pericoli.

Calafiori 6.5 - Novanta minuti in crescita costante, quando entra in fiducia diventa un fattore. E stasera lo è stato, soprattutto nella ripresa.

Politano 6.5 - Forse non è ancora al 100%, ma intanto è lui a dare il via all'azione da cui nasce la rete dell'1-0. Quando punta nell'uno contro uno dà sempre l'impressione di poter essere pericoloso. Dall'84esimo Palestra s.v.

Barella 6 - Ancora lontane le giornate migliori, ma non una brutta prestazione. Anzi. Nella ripresa si sono visti sprazzi del vero Barella.

Locatelli 6.5 - Buona prova in cabina di regia, spesso sulla linea di Bastoni per dare il via all'azione offensiva. E' in fiducia e si vede, gioca con personalità.

Tonali 7.5 - Quando la pressione poteva prendere il sopravvento ci ha pensato lui a mettere la gara in discesa, al 56esimo una stoccata potente e precisa suonata allo stadio come una liberazione. Menomale che c'è Sandro... Dall'84esimo Pisilli s.v.

Dimarco 6.5 - Tanti i palloni interessanti piovuti in area grazie al suo mancino. In apertura di match prova anche a mettersi in proprio: bravo Charles a respingere il suo diagonale.

Kean 7 - Quando attacca la linea dei centrali fa male, nella ripresa lo fa con più insistenza e fa benissimo. A inizio secondo tempo proprio con un movimento dei suoi chiama Charles al grande intervento. Ci riprova qualche minuto più tardi, poi ancora con una rovesciata. Finalmente all'80esimo trova il gol che chiude la partita. Dall'88esimo Raspadori s.v.

Retegui 5 - Non è la sua serata. A inizio ripresa gli viene servito sul piatto d'argento un uno contro uno col portiere Charles, ma sbaglia l'ultimo controllo. Dal 64esimo Pio Esposito 6.5 - Entra e serve subito a Kean un pallone invitante. Poi ci prova di testa su un corner di Dimarco: salvataggio quasi sulla linea.

Gennaro Gattuso 7 - Vince il suo gruppo. Una squadra che stasera non ha mai perso la bussola dopo un primo tempo in cui gli episodi non hanno girato a favore. L'Italia con attaccato con insistenza. Con pazienza e senza sbilanciarsi. E alla fine è stata premiata dai gol di Tonali e Kean.