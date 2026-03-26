Playoff Mondiale, ecco le 4 finali: il programma completo e le rivali di Danimarca e Kosovo
Sono state definite le quattro finali che si disputeranno martedì 31 marzo e che assegneranno gli ultimi posti disponibili per le nazionali europee ai prossimi Mondiali. Saranno sfide decisive, dalle quali usciranno le squadre che completeranno il quadro delle qualificate. Di seguito il programma delle gare e i gironi nei quali verranno inserite le vincitrici.
PERCORSO A
Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo B dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.
PERCORSO B
Svezia - Polonia (Solna, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.
PERCORSO C
Kosovo - Turchia (Pristina, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.
PERCORSO D
Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 20.45)
La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.
Serie A Enilive 2025-2026
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