Qual. Mondiali, Osimhen trascina la Nigeria e raggiunge Anguissa ai playoff

Il Sudafrica è ufficialmente la 22ª nazionale qualificata ai Mondiali del 2026. I Bafana Bafana tornano così a disputare una Coppa del Mondo a sedici anni di distanza dall’ultima apparizione, quella del 2010, quando parteciparono come paese ospitante. Per ritrovare una qualificazione ottenuta sul campo bisogna invece tornare al 2002, in occasione del Mondiale di Giappone e Corea, dove il Sudafrica si fermò alla fase a gironi.

La qualificazione è arrivata grazie a un sorpasso sul Benin all’ultima giornata, con un grande aiuto della Nigeria. Le Super Eagles, protagoniste di un inizio di qualificazioni deludente, hanno ritrovato slancio nelle ultime partite, travolgendo proprio il Benin per 4-0 e garantendo così al Sudafrica il pass diretto per il torneo. Mattatore dell’incontro Victor Osimhen, autore di una straordinaria tripletta che ha chiuso i giochi e consegnato ai nigeriani il secondo posto utile per accedere ai playoff tra le seconde classificate. Le altre tre migliori seconde classifcate che sfideranno agli spareggi in semifinale e finale sono: Gabon, Camerun e Burkina Faso.

GRUPPO C

Nigeria - Benin 4-0

3', 37' e 51' Osimhen, 90 + 1 Onyeka

Sudafrica - Ruanda 3-0

5' Mbatha, 26' Appollis, 72' Makgoba

CLASSIFICA

Sudafrica 18

Nigeria 17

Benin 17

Lesotho 12

Ruanda 11

Zimbabwe 5

GRUPPO F

Seychelles - Gambia 0-7

2' e 46' Sidibeh, 24, 67' e 75' Manneh, 47' e 52' Barrow

CLASSIFICA

Costa d'Avorio 23

Gabon 22

Gambia 13

Kenya 12

Burundi 10

Seychelles 0

GRUPPO G

Algeria - Uganda 2-1

6' Mukwala (U), 81' rig. e 90' + 9 rig. Amoura (A)

Somalia - Mozambico 0-1

6' Catamo

Guinea - Botswana 2-2

7' Boy (B), 19' Traoré (G), 35' Balde (G), 45' + 2 Mohutsiwa (B)

CLASSIFICA

Algeria 25

Uganda 18

Mozambico 18

Guinea 15

Botswana 10

Somalia 1