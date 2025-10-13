Italia, Mancini: "Destinati ai play-off? Finché la matematica non ci condanna..."

vedi letture

Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro Israele, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Di seguito le sue parole: " "La Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, vestire questa maglia è un qualcosa che mi rende davvero orgoglioso. Gattuso? Poi ogni ct prende le sue decisioni, ma quando vengo chiamato di corsa prendo il treno per Coverciano. Spero di restarci il più a lungo possibile e di fare buone prestazioni".

Quanto i principi di gioco del mister vi mettono a vostro agio? E come gruppo come vi aiuta?

"L'aspetto del gruppo c'è tantissimo, per iniziare un discorso e mantenerlo nel tempo il gruppo è fondamentale. Ci alleniamo col sorriso ma anche faticando, il mister ci spinge sempre tanto e poi ci mette nelle migliori condizioni per rendere. E' una cosa molto importante per creare un percorso duraturo".

Siete pronti per i play-off? Vi sentite più pronti eventualmente viste le ultime esperienze?

"Finché la matematica non ci condanna non possiamo dirlo. lo non mi sento più forte di nessuno, le partite vanno tutte giocate e sudate. Non possiamo pensare troppo avanti, pensiamo a noi stessi e a ciò che abbiamo intrapreso col mister. Partita per partita per crearci un futuro importante".