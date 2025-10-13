La Macedonia del Nord si ferma sull'1-1 contro il Kazakistan: 90' per Elmas
Termina sul risultato di 1-1 il match tra Macedonia del Nord e Kazakistan, valido per il settimo turno del Gruppo J per le Qualificazioni ai Mondiali. Alla rete di Karaman per gli ospiti risponde Bardhi per i padroni di casa. Dunque, la nazionale di Eljif Elmas - centrocampista del Napoli che oggi è stato in campo per tutti i 90 minuti - manca l'occasione di piazzarsi in testa al proprio girone, vista la vittoria del Belgio: il discorso è ancora aperto, sarà cruciale in chiave play-off lo scontro diretto con il Galles a novembre.
Qualificazioni Mondiali, la classifica del Gruppo J:
1 - Belgio 14 punti, 6 partite giocate, +15 differenza reti
2 - Macedonia del Nord 13 punti, 7 partite giocate, +9 differenza reti
3 - Galles 10 punti, 6 partite giocate, +3 differenza reti
4 - Kazakistan 7 punti, 7 partite giocate, -4 differenza reti
5 - Liechtenstein 0 punti, 6 partite giocate, -23 differenza reti
