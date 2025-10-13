Belgio, De Bruyne: "Abbiamo reagito bene, quel rigore ci ha aiutato..."

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e del Belgio, ha parlato nel post-partita contro il Galles, gara vinta dai Diavoli Rossi anche grazie alla sua doppietta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Avevamo sperato in questo scenario in anticipo. Sapevamo che sarebbero partiti forte. È un peccato andare subito in svantaggio, ma la reazione è stata buona. Quel rigore ci ha aiutato, ma il nostro secondo gol è stato molto bello. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare di più. Questo doppio confronto, per fortuna, si è concluso bene".

Qualificazioni Mondiali, la classifica del Gruppo J:

1 - Belgio 14 punti, 6 partite giocate, +15 differenza reti

2 - Macedonia del Nord 13 punti, 7 partite giocate, +9 differenza reti

3 - Galles 10 punti, 6 partite giocate, +3 differenza reti

4 - Kazakistan 7 punti, 7 partite giocate, -4 differenza reti

5 - Liechtenstein 0 punti, 6 partite giocate, -23 differenza reti