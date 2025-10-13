Italia, le ultime di formazione in vista di Israele: Gattuso cambia modulo, c'è Di Lorenzo

L'Italia si prepara al match contro Israele in programma domani a Udine alle ore 20:45, sarà una sfida cruciale in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali: in caso di vittoria, sarebbe virtualmente chiuso il discorso play-off (con la Norvegia al primo posto ormai irraggiungibile). Il commissario tecnico Gennaro Gattuso studia un cambio modulo: passaggio al 3-5-2, confermato Donnarumma tra i pali così come Di Lorenzo e Calafiori nel terzetto difensivo, dove Mancini è la novità. Sulle fasce di centrocampo, a destra Bellanova e a sinistra Dimarco, in mediana si inserisce Cristante insieme a Barella e Tonali. In attacco spazio a Raspadori in coppia con Retegui, visto l'infortunio di Kean.

Di seguito le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ISRAELE (5-4-1): Glazer; Dasa, Mizrahi, Blorian, Baltaxa, Revivo; Gloukh, E. Peretz, Abu Fani, Solomon; Baribo. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.