Il Belgio batte 4-2 il Galles nel segno di De Bruyne: Garcia in testa al girone
Il Belgio vince per 4-2 lo scontro diretto in trasferta con il Galles e, anche grazie al pareggio della Macedonia del Nord, sale in testa al Girone J per le Qualificazioni ai Mondiali. La squadra di Rudi Garcia viene trascinata da Kevin De Bruyne che sigla una doppietta personale da calcio rigore, prima pareggiando i conti in situazione di svantaggio, poi firmando il tris dopo la rete di Meunier; nel finale, i padroni di casa accorciano le distanze con Broadhead, ma Trossard subito riporta i Diavoli Rossi due lunghezze avanti.
Qualificazioni Mondiali, la classifica del Gruppo J:
1 - Belgio 14 punti, 6 partite giocate, +15 differenza reti
2 - Macedonia del Nord 13 punti, 7 partite giocate, +9 differenza reti
3 - Galles 10 punti, 6 partite giocate, +3 differenza reti
4 - Kazakistan 7 punti, 7 partite giocate, -4 differenza reti
5 - Liechtenstein 0 punti, 6 partite giocate, -23 differenza reti
