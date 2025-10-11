Salvo miracoli, Italia ai playoff Mondiali da testa di serie: le possibili rivali

Senza un pareggio o addirittura un ko della Norvegia con Israele, questa stasera, possiamo prepararci tranquillamente ai due playoff di marzo da secondi nel gruppo (evitando sorprese dal ritorno con Israele ad Udine). E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sui possibili rivali dell'Italia visto che ad oggi è molto probabile la partecipazione alle semifinali/finali di spareggio. Il 21 novembre è previsto il sorteggio e l'unica certezza è che l'Italia giocherebbe nel caso la semifinale in casa grazie allo status di testa di serie per il ranking Fifa.

Chi potrebbe sfidare l'Italia?

Le 12 vincenti dei gruppi volano direttamente al mondiale ed in otto gruppi volano le prime. Più combattuta la situazione in altri quattro gironi ma il destino sembra segnato. Le 12 seconde e le 4 migliori di Nations (non qualificate) si giocheranno gli ultimi 4 posti a disposizione, per un totale di 16 europee. Oggi, tra le non qualificate, per l'Italia potrebbero esserci Galles, Romania, Nord Irlanda o Moldova. Ma la Svezia potrebbe retrocedere, diventando il vero spauracchio degli azzurri. L’altra semifinale prevede il confronto tra nazionali seconda e terza fascia. Le teste di serie: Serbia, Polonia, Repubblica Ceca e Scozia. Le terze: Ungheria, Slovacchia, Nord Macedonia e Bosnia. Le vincenti delle due semifinali si sfidano in finale il 31 marzo, sede decisa dal sorteggio.