Qual. Mondiali, a reti bianche tra Belgio e Macedonia: 96' per De Bruyne ed Elmas
A Gent termina 0-0 la sfida al vertice del Gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Belgio e Macedonia del Nord. Padroni di casa in rete con De Cuyper al 19', ma annullata per fuorigioco. Pericoloso Kevin De Bruyne, per un paio di volte il centrocampista del Napoli è andato vicino al gol.
Il fuoriclasse belga ha disputato tutta la gara, così come l'altro azzurro Eljif Elmas. De Bruyne ha anche rimediato anche un cartellino giallo al 79'. Con questo pareggio la Macedonia conserva il primo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Belgio e una partita in più.
CLASSIFICA GRUPPO J
Macedonia del Nord 12
Belgio 11*
Galles 10*
Kazakistan 6
Liechtenstein 0
*una partita in meno
