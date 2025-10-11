Estonia-Italia, probabili formazioni Sky: due azzurri del Napoli titolari

vedi letture

Questa sera l’Italia di Gennaro Gattuso torna in campo per affrontare l’Estonia in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il commissario tecnico azzurro dovrebbe confermare il 4-4-2, puntando sulla solidità difensiva e sulla spinta degli esterni. Buone possibilità di vedere dal primo minuto i due difensori del Napoli Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola, entrambi chiamati a dare equilibrio e profondità sulle corsie. Nel caso di Spinazzola, il 'napoletano' è favorito su Cambiaso. Di seguito le probabili formazioni.

Italia (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT Gattuso.

Estonia (4-2-3-1) – Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen. CT Henn.