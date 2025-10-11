"Ha fatto giocare De Bruyne terzino!", in Belgio accusano Garcia dopo l'ultimo 0-0

“Ha fatto giocare De Bruyne terzino”, è l’accusa che sta tenendo banco in queste ore in Belgio nei confronti di Rudi Garcia. A pesare è lo 0-0 contro la Macedonia che complica il cammino nel raggruppamento di qualificazione, nonostante una gara senza concedere tiri ai macedoni dell’altro azzurro Eljif Elmas.

De Bruyne è andato più volte vicino al gol e all’assist (reso inutile da un gol in fuorigioco”, ma il quotidiano belga Nieuwsblad s’è focalizzato sull’utilizzo del fuoriclasse belga che sarebbe stato troppo difensivo. “Risultato deludente, ma non una prestazione deludente”, ha commentato Garcia nel post-partita in riferimento al dominio del campo del Belgio senza trovare il gol.