Il Mondiale 2034 potrebbe svolgersi nel 2035: colpa del... Ramadan

Il Mondiale 2034 potrebbe riservare sorprese. Dopo le dichiarazioni di Gianni Infantino durante il congresso dell'EFC, la FIFA sta riflettendo seriamente sulla possibilità di modificare il calendario tradizionale della Coppa del Mondo. Il presidente dell'organizzazione ha sottolineato come le temperature elevate in molti Paesi, anche europei, rendano sempre più complicato organizzare un torneo estivo: "Forse dovremmo riflettere su nuove soluzioni. Giocare a luglio è spesso insostenibile, e giugno - il mese migliore per il calcio - è poco sfruttato", ha spiegato Infantino, invitando tutti a mantenere "una mentalità aperta".

Secondo quanto riportato da The Athletic, l'idea della FIFA sarebbe quella di replicare quanto fatto in Qatar nel 2022, spostando la competizione in un periodo più favorevole dal punto di vista climatico. In particolare l'edizione del 2034 - in programma in Arabia Saudita potrebbe addirittura slittare al 2035. Il motivo? Evitare la concomitanza con il mese del Ramadan, che nel 2034 cadrà tra novembre e dicembre.

L'ipotesi più concreta prevede dunque un torneo disputato tra gennaio e febbraio 2035. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma la direzione è chiara: la FIFA è pronta a rivedere le proprie abitudini storiche pur di garantire condizioni di gioco ideali e rispetto dei contesti culturali.