Qual. Mondiali, la Danimarca cala il tris e aggancia la Scozia: gol e 70' per Hojlund
Sono terminate le ultime 4 partite della giornata valide per i gironi europei delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel Gruppo C la Danimarca risponde alla vittoria della Scozia, battendo per 3-1 la Grecia e venendo trascinata dal solito Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli apre le marcature danesi al 21', verrà poi sostituito a risultato acquisito al 70'.
Anche la Polonia fa il suo dovere, andando a vincere per 0-2 in Lituania e centrando l'obiettivo di rimanere alle calcagna dell'Olanda (capolista nel Gruppo G). Bene anche la Croazia, che ha visto andare in gol l'interista Sucic nel 3-0 contro Gibilterra. L'unico pareggio della serata, infine, sembrava essere lo 0-0 tra Romania e Austria. Tuttavia, nel recupero, Ghita ha regalato 3 punti ai padroni di casa. Di seguito risultati, marcatori e classifiche aggiornate:
I risultati delle 20.45
Croazia-Gibilterra 2-0
(30' Fruk (C), 78' Sucic (C), 90+6' Erlic (C))
Danimarca-Grecia 3-1
(21' Hojlund (D), 40' Andersen (D), 41' Damsgaard (D), 63' Tzolis (G))
Lituania-Polonia 0-2
(15' Szymanski (P), 64' Lewandowski (P))
Romania-Austria 1-0
(90+5' Ghita (R))
Classifica Gruppo C
Danimarca 10
Scozia 10
Grecia 3
Bielorussia 0
Classifica Gruppo G
Olanda 16
Polonia 13
Finlandia 10
Lituania 3
Malta 2
Gruppo H
Austria 15
Bosnia 13
Romania 10
Cipro 8
San Marino 0
Classifica Gruppo L
Croazia 16
Repubblica Ceca 13
Far Oer 12
Montenegro 6
Gibilterra 0
