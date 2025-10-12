Qual. Mondiali, la Danimarca cala il tris e aggancia la Scozia: gol e 70' per Hojlund

Sono terminate le ultime 4 partite della giornata valide per i gironi europei delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel Gruppo C la Danimarca risponde alla vittoria della Scozia, battendo per 3-1 la Grecia e venendo trascinata dal solito Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli apre le marcature danesi al 21', verrà poi sostituito a risultato acquisito al 70'.

Anche la Polonia fa il suo dovere, andando a vincere per 0-2 in Lituania e centrando l'obiettivo di rimanere alle calcagna dell'Olanda (capolista nel Gruppo G). Bene anche la Croazia, che ha visto andare in gol l'interista Sucic nel 3-0 contro Gibilterra. L'unico pareggio della serata, infine, sembrava essere lo 0-0 tra Romania e Austria. Tuttavia, nel recupero, Ghita ha regalato 3 punti ai padroni di casa. Di seguito risultati, marcatori e classifiche aggiornate:

I risultati delle 20.45

Croazia-Gibilterra 2-0

(30' Fruk (C), 78' Sucic (C), 90+6' Erlic (C))

Danimarca-Grecia 3-1

(21' Hojlund (D), 40' Andersen (D), 41' Damsgaard (D), 63' Tzolis (G))

Lituania-Polonia 0-2

(15' Szymanski (P), 64' Lewandowski (P))

Romania-Austria 1-0

(90+5' Ghita (R))

Classifica Gruppo C

Danimarca 10

Scozia 10

Grecia 3

Bielorussia 0

Classifica Gruppo G

Olanda 16

Polonia 13

Finlandia 10

Lituania 3

Malta 2

Gruppo H

Austria 15

Bosnia 13

Romania 10

Cipro 8

San Marino 0

Classifica Gruppo L

Croazia 16

Repubblica Ceca 13

Far Oer 12

Montenegro 6

Gibilterra 0