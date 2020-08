AUDIO - Brambati svela: "Se Sarri fallisce in Champions, la Juve ha già preso Mancini!"

L'ex giocatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha confessato una clamorosa indiscrezione di mercato: "Ho una fonte certa. Ci sono stati contatti per un eventuale cambio di panchina alla Juventus. La società si sta muovendo per un eventuale fallimento in Champions di Sarri. E' stato individuato il profilo di Roberto Mancini. E' stato contattato da tempo. La persona che mi ha comunicato questo, mi ha confidato anche che sarebbe disposto a lasciare la Nazionale anche per qualcosa che non gli è piaciuto proprio in Nazionale".