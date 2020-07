AUDIO - Cagni stronca Sarri: "I 60 minuti mondiali li ha visti solo lui"

Ieri Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN aveva definito la prestazione dei suoi per 60 minuti mondiale. L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW, nella trasmissione Maracanà, per parlare della gara vittoriosa del Milan sulla Juventus: "Il Milan ci ha sempre creduto, anche sotto di due gol. Demerito della Juve perché si è fatta rimontare in poco tempo. L'allenatore ora è determinante. Sarri ha detto che ha fatto 60 minuti alla grande, ma li ha visti solo lui. E' stata alla pari in realtà. Ascolto Sarri in partita, dice o di rimanere corti o di velocizzare la palla. Se devo vincere una partita, non sto a vedere se gioco bene o male. Devo saper leggere la situazione e molti allenatori non sanno farlo. Deve stare sulla linea di campo e guidare i giocatori. Ha pesato molto poi l'assenza di De Ligt".